Aflyst hubertusjagt: Uansvarligt at gennemføre

Hubertusjagten i Dyrehaven er aflyst. Det er hverken muligt eller ansvarligt at gennemføre, siger arrangøren.

Hubertusjagten i Dyrehaven 2020 er aflyst.

Det oplyser jagtledelsen i Sportsrideklubben.

- Det har været en meget svær beslutning. Det er en kæmpe tradition, som har kørt i cirka 120 år og kun været aflyst under Anden Verdenskrig.

- Men vi synes simpelthen ikke, at det er forsvarligt eller muligt at afholde jagten under de nuværende omstændigheder. Der er jo forsamlingsforbud og arrangementsbegrænsninger, og inden for de rammer kan vi ikke holde hubertusjagten, siger May-Britt, medlem af jagtledelsen i Sportsrideklubben.

Især forsamlingsforbuddet har gjort det svært at gennemføre eventet, der normalt tiltrækker mellem 25.000 og 45.000 tilskuere.

- Vi har haft svært ved at få de sponsorer ind, som vi plejer, så selvfølgelig har vi også haft nogle økonomiske udfordringer. Men det havde vi klaret. Helt sikkert.

- Den eneste årsag til at det bliver aflyst, det er covid-19. Det er den eneste årsag, siger May-Britt Kattrup.

For tilskuere er der dog håb forude. Datoen for næste års hubertusjagt er nemlig allerede fastlagt.

7. november løber eventet igen af stablen i Dyrehaven.

Hvert år afholdes jagten den første søndag i november, så tæt på 3. november som muligt. Det var nemlig datoen, hvorpå Biskop Hubert af Liège - eller Sankt Hubertus - i år 728 døde.

I Danmark er jagten blevet afholdt i omkring 120 år. Det har kun været aflyst en enkelt gang i 1941, da en kold vinter reducerede vildtbestanden drastisk.

- Vi er ufatteligt ærgerlige over det her. Alle de mennesker, der kommer, har jo også traditioner. De mødes de samme steder til morgenmad og frokost. De stiller sig ved de samme spring med de samme venner og har en festlig dag. Det er selvfølgelig også ærgerligt for alle dem, siger May-Britt Kattrup.

/ritzau/