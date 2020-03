Aflyste sportskampe giver lavere omsætning hos bettingfirma

Selv om coronavirusset aflyser en masse kampe, er der hos Danske Spil fortsat forskellige spilmuligheder.

Verden over står blandt andet fodboldbaner og håndboldhaller tomme på grund af coronapandemien.

Ud over at det giver færre kampe at spille på, så har det også en negativ effekt på omsætningen hos bettingselskaberne.

Et af dem er statsejede Danske Spil, som har mærket et omsætningsfald.

Det fortæller Niels Erik Folmann, der er administrerende direktør for Danske Licens Spil, et datterselskab under Danske Spil.

- Hos Danske Spil mærker vi, at fodbold, tennis, basketball og håndbold ligger stille i mange turneringer i mange lande.

- Det sætter sig selvfølgelig også i vores omsætning, siger direktøren.

Hvor meget omsætningen er påvirket, kan Niels Erik Folmann ikke fortælle.

På trods af coronapandemien er der fortsat sportsgrene, man kan spille på hos bettingselskabet.

- Eksempelvis spiller man fortsat fodbold i Hviderusland, og inden for e-sport er der en stor stigning i antallet af kampe, fortæller Niels Erik Folmann.

/ritzau/