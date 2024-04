Afspærringer omkring Børsen opretholdes indtil mandag morgen

Flere dele af Indre By i København vil fortsat være afspærret weekenden over som følge af tirsdagens brand i Børsen.

Således forventer Københavns Politi, at man opretholder de nuværende afspærringer indtil mandag morgen klokken 6.

Det oplyser Københavns Politi til Ritzau.

De afspærrede områder gælder Vindebrogade, Børsgade og Slotsholmsgade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afspærringen ved Vindebrogade strækker sig fra Holmens Kanal over Holmens Bro til Christiansborg Slotsplads, der munder ud i Vinderbrogade og videre over Stormbroen.

Områderne har været afspærret siden tirsdag morgen, hvor der udbrød brand i den historiske børsbygning.

Nogle få afspærringer helt op til børsbygningen vil dog forblive på ubestemt tid.

Politiet oplyser, at det kommer an på, hvordan arbejdet ved Børsen forløber i den kommende tid.

Hvis man har et køretøj i de afspærrende område, kan man henvende sig til politiet for at få hjælp til at få dem ud.

Det skriver politiet på det sociale medie X, hvor det oplyser, at der er en kommandostation ved Rytterstatuen på Christiansborg Slotsplads.

Artiklen fortsætter under annoncen

Allerede onsdag kunne man foran Børsen se mandskab fra Hjemmeværnet hente cykler til personer, der var mødt op foran afspærringen.

Tirsdag morgen, da branden brød ud, medførte afspærringerne store trafikale udfordringer, blandt andet fordi mange bilister forsøgte at køre fra Amager over Langebro og videre gennem København.

Onsdag morgen blev Knippelsbro, der forbinder Børsgade med Torvegade på Christianshavn, genåbnet efter også at have været afspærret.

Siden de første flammer opstod, har politiet opfordret bilister til at søge uden om Indre By og i stedet benytte sig af eksempelvis Sjællandsbroen eller motorveje.

/ritzau/