Aftale for Det Kongelige Teater åbner for flere musicals

Flere danskere skal få lyst til besøge Danmarks nationalscene med ny politisk aftale for Det Kongelige Teater.

Et flertal i Folketinget har fredag aften indgået en ny, fireårig aftale for Det Kongelige Teater.

Det oplyser Kulturministeriet.

Med aftalen er det håbet, at Danmarks nationalscene vil nå ud til et bredere publikum end hidtil.

Derfor indebærer den politiske aftale, at der skal være flere tilbud til børn og unge, og at der skal være større mulighed for at opsætte musicals på Det Kongelige Teaters scener.

Bag aftalen står regeringen samt Enhedslisten, SF, De Radikale, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

