Aftale giver kommuner mulighed for nulemissionszoner

De politikere, der bliver valgt ved det kommende kommunalvalg, skal have flere muligheder for at begrænse bestemt biltrafik i deres byer med henblik på at få en renere luft. Det har et flertal i Folketinget aftalt.

Regeringen har sammen med sine støtteparti, SF, De Radikale og Enhedslisten, aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at lave det, der hedder nul-emissionszoner, samt at de fem kommuner med miljøzoner kan skærpe kravene i de zoner.

Nul-emissionszoner er afgrænsede zoner i byområdet, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer. Dermed er biler, der kører på benzin eller diesel, altså udelukket.

Der skal dog være undtagelser, så borgere og erhvervsdrivende med "legitime behov" kan køre i zonerne.

Det bliver ikke Folketinget, der skal beslutte, hvor disse zoner skal være. Det er derimod en mulighed, som kommunerne nu får.

I dag har fem kommuner miljøzoner. Det er København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Her får kommunalbestyrelserne lov til at udvide kravene, så de også forhindrer kørsel med dieselbiler uden partikelfiltre.

Bilejere, der har en gammel dieselbil, som sender mange partikler ud i luften, og som har en lav indkomst får mulighed for at søge om penge til at monterer et partikelfilter til deres bil.

Hvis de gør det, kan de fortsætte med at køre i miljøzoner.

Med aftalen har regeringen fået flertal for sit udspil med initiativer, der skulle gøre det bedre at bo i byerne, som det præsenterede i maj.

- Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år.

- Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftalepartierne er blevet enige om denne her aftale, der giver kommunerne bedre værktøjer i forhold til at bekæmpe blandt andet luftforurening, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Aftalen indeholder også andre elementer såsom, at kommunerne får mulighed for at forbyde brændeovne og pejse produceret før juni 2008 i områder, hvor der er fjernvarme eller naturgas.

Det skyldes, at de ældste brændeovne vurderes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Aftalen indebærer også, at der indføres et forbud mod at sprøjte med glyfosat på en række offentlige og private arealer såsom veje, grus, stier, fortove og indkørsler.

/ritzau/