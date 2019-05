Aftale mellem arbejdsgivere og 3F afblæser skraldekonflikt

Med en aftale torsdag aften er der udsigt til, at skraldespandene i Frederikshavn bliver tømt fredag.

Der er landet en aftale, der formentlig betyder, at skraldefolk i flere kommuner er parate til at gå i arbejde igen efter trussel om konflikt.

Aftalen er kommet på plads efter et møde mellem renovationsfirmaet Remondis og fagforeningen 3F torsdag aften, skriver TV2.

- Vi har indgået en aftale, som vi anbefaler, at vores medlemmer stemmer for og går i arbejde igen i morgen, siger Per Thorup, faglig sekretær hos skraldemændenes fagforening 3F i Frederikshavn, til tv-stationen.

Dermed lyder meldingen, at skraldefolk i Frederikshavn og i over 20 andre kommuner ventes at genoptage deres arbejde fredag morgen.

I sympati med skraldemændene i Frederikshavn, der siden onsdag i sidste uge har været i overenskomststridig strejke, har de 20 andre fulgt samme spor.

/ritzau/