Aftale mellem Danmark og Island skal styrke Arktis-samarbejde

Aftale giver Forsvaret mulighed for at udveksle overvågning med Island. Det skal styrke efterretningsarbejde.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) har underskrevet en aftale med den islandske udenrigsminister om at udveksle overvågningsdata mellem Danmark og Island.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen mellem de to nordiske lande skal styrke overvågningen i Arktis ved at give Forsvaret mulighed for at udveksle overvågningsdata og andre informationer med Island.

Ifølge Morten Bødskov viser aftalen, at de nordiske og nordatlantiske lande tager ansvar.

- Vi står i en ekstraordinær situation med krig i Europa, hvor Europas sikkerhed er truet. Overvågningen i Arktis er en vigtig del af Forsvarets arbejde, og denne aftale vil styrke Danmarks efterretningsarbejde, siger han i pressemeddelelsen.

Danmark har tidligere udelukkende samarbejdet med den islandske kystvagt om eftersøgning og redning, oliespild, havmiljøulykker og fiskeriinspektion.

Fremover vil også overvågning blive en del af samarbejdet.

Arktis er blevet en stadig vigtigere geografisk brik i et sikkerheds- og forsvarspolitisk spil mellem stormagter som USA, Kina og Rusland.

Med klimaforandringerne er der nu forandringer i Arktis . Det betyder, at der er adgang til naturressourcer, og der er nye sejlruter, der åbner sig. I den forbindelse er aktiviteten fra en række fremmede magter steget i området.

Ifølge Forsvarsministeriet har der derfor været opmærksomhed på, at Danmark styrker sin tilstedeværelse i området og er en mere aktiv spiller.

Danmarks overvågning i Arktis skal blandt andet opdage russiske fly, der flyver over Færøerne og Grønland og finde russiske ubåde i de arktiske farvande.

/ritzau/