Aftale om energiparker på land lemper hensyn til naturbeskyttelse

Vilkårene, der skal realisere en firedobling af den samlede elproduktion fra sol og vind på land frem mod 2030, er faldet på plads.

Således har et bredt flertal i Folketinget tirsdag præsenteret en ny aftale, som blandt andet fastsætter, at staten på baggrund af løbende ansøgningsrunder vil kunne udpege konkrete arealer til større energiparker.

- Aftalen betyder, at det bliver lettere at finde plads til den firedobling af grøn strøm, som vi har behov for og har aftalt, at der skal komme på land i Danmark, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

- Det gør vi ved at få givet nogle gunstigere vilkår for at etablere energiparker i større sammenhængende områder, hvor man kan bygge sol og vind.

For at projekter ikke forsinkes på grund af restriktioner i forhold til eksempelvis miljøet, vil der i foråret 2024 blive fremsat en ny lov, som skal tildele energiparker særlige vilkår.

Af aftalen fremgår det, at loven skal lempe hensyn til arealbeskyttelse og dermed gøre det nemmere og hurtigere at få tilladelser og dispensationer til opstilling af vedvarende energi.

- Danmark er et lille land, og der er rift om pladsen. Derfor må vi acceptere, at nogle vindmøller eller solceller skal placeres i nærheden af naturarealer.

- Men vi går ikke på kompromis med sårbare naturområder, og vi tager vidtgående hensyn til naturen og miljøet, når der skal etableres energiparker, siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

Lars Aagaard mener også, at der er fundet den rigtige balance.

- Det centrale her er, at vi kan ikke bygge og finde plads, hvis ikke vi vil give den vedvarende energi en rimelig prioritet. Men det hele skal være i en balance, og den balance mener jeg, vi har fundet, siger han.

Samlet vil en firedobling af produktionen kræve op mod 1,3 procent af Danmarks landareal mod omkring 0,5 procent i dag.

De naboer og lokalsamfund, der bidrager med arealer til energien, skal ifølge aftalen kunne mærke de økonomiske gevinster ved vindmøller og solceller.

Partierne, der ud over regeringen tæller SF, De Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, er derfor enige om en markant forøgelse af blandt andet kompensationsordningen grøn pulje.

I alt kommer omkring 2,5 milliarder kroner til at gå til naboer og lokalsamfund.

- Vi har alle et ansvar for den historiske omstilling til grøn energi. Men vi skal sikre, at naboer til kommende energiparker bliver kompenseret ordentligt for det ansvar, de løfter, siger minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V).

- De nye energiparker er samtidig en god mulighed for at skabe udvikling og flere arbejdspladser lokalt.

Der skal også være mulighed for at kombinere parkerne med Power-to-X-anlæg og relevante virksomheder, som kan skabe udvikling lokalt, lyder det.

