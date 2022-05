Aftale om grøn strøm til 230 millioner husstande er underskrevet

Danmark har sammen med tre andre europæiske lande nu forpligtet sig til at tidoble produktionen af havvind i Nordsøen ved at bygge nye energiøer.

Onsdag aften har regeringsledere fra Tyskland, Holland og Belgien på et topmøde i Esbjerg sat hver deres underskrift på aftalen, som forpligter landene til at øge kapaciteten for havvind.

Aftalen bliver kaldt Esbjerg-erklæringen.

Konkret er målet at levere mindst 65 GW havvind i 2030 og øge kapaciteten til mindst 150 GW i 2050. Det vil kunne forsyne op til 230 millioner europæiske husstande med grøn strøm.

Fra Danmark er det statsminister Mette Frederiksen (S), der har skrevet under, sammen med Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, Hollands premierminister, Mark Rutte, og Belgiens premierminister, Alexander De Croo.

- Vi skal udfase Putins gas, vi vil skabe tusindvis af arbejdspladser, og vi vil skabe en grønnere og sikrere fremtid for os alle, siger hun på et pressemøde i Esbjerg, hvor de fire regeringsledere er mødtes til et topmøde.

Også Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, har været med på pressemødet.

EU-formanden understreger den store betydning, som de fire landes aftale har for at gøre EU uafhængig af russisk gas.

- Putins krig fremhæver den risiko, vi har taget med at være for afhængig af russisk gas, siger Ursula von der Leyen.

- Det er en meget stærkt politisk forpligtelse fra jeres lande.

De fire lande kommer til at kunne levere halvdelen af den grønne strøm fra havvind, som EU har brug for i 2050 for at opnå sit mål om klimaneutralitet

Ved topmødet er statslederne ledsaget af deres respektive energiministre, og landene imellem har indgået flere aftaler dagen igennem.

Blandt andet har Danmark og Belgien indgået en aftale om, at Belgien skal kobles på den første energiø i Nordsøen.

Landene står også sammen om at etablere den nødvendige el-infrastruktur i Nordsøen.

Når de forskellige landes energiøer og havvindmølleparker forbindes, bliver infrastrukturen billigere, og forsyningssikkerheden bliver større.

Der er i øjeblikket en samlet kapacitet på 2,3 gigawatt i danske farvande.

