Aftale om minkkompensation koster op mod 19 milliarder

Efter måneders forhandlinger er et flertal i Folketinget enig om at udbetale kompensation til minkavlere.

Det bliver en bekostelig affære for det danske samfund, når der skal udbetales kompensation til de danske minkavlere, der sidste år blev beordret til at aflive deres mink.

Det fremgår af en aftale, som et bredt flertal af Folketingets partier står bag efter et meget langstrakt forhandlingsforløb. Aftalen er indgået mellem Regeringen, Venstre, De Radikale, SF og Liberal Alliance.

Det kommer til at koste et sted mellem 15,6 og 18,8 milliarder kroner at yde kompensation til minkavlerne og følgeerhvervene, viser aftalen.

Det helt eksakte beløb kendes endnu ikke, blandt andet fordi hver enkelt minkavlers sag skal vurderes. Der har været omkring 1000 minkfarme i Danmark.

En del af den samlede kompensation går til sanering af gæld for minkavlerne.

- Aftalen giver en fair og rimelig erstatning, så minkavlerne kan komme videre, siger fungerende finansminister Morten Bødskov (S).

I aftalen indgår en dvaleordning, sådan at nogle minkavlere, der måtte ønske det, kan begynde at have mink igen på den anden side af coronakrisen.

Ordningen på 60 millioner kroner er dog ikke stor nok til, at De Konservative vil gå med i aftalen. Partiet har presset på for en sådan ordning.

Det største oppositionsparti, Venstre, er til gengæld med.

Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at man først om ti års tid vil kunne se, om kompensationen til minkavlerne er rimelig, sådan som den ifølge ham ser ud til at være nu.

Det skyldes blandt andet, at man endnu ikke kender udviklingen i priserne på minkpelse.

- Minksalget i Europa har været nedadgående de senere år.

- Men det skal jeg hilse at sige, at det ikke har været i Kina. Og det er ikke længe siden, at Danmark var en af de stolte nationer på minkmarkedet, siger han.

SF og Enhedslisten har kæmpet for at få afskaffet minkerhvervet i Danmark.

SF er med i aftalen, selv om der er en dvaleordning. Dyrevelfærdsordfører Carl Valentin (SF) mener, at aftalen sikrer, at minkerhvervet bliver meget begrænset i Danmark.

- Vi synes ikke, at minkavl er ordentligt dyrevelfærdsmæssigt. Derfor vil vi kæmpe videre for et forbud mod minkavl i Danmark, siger han.

Carl Valentin mener, at aftalen er for dyr, mens De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, kalder den "ordentlig og ansvarlig".

Regeringen beordrede i november sidste år alle mink i Danmark, omkring 17 millioner, aflivet, fordi man frygtede, at minkene ville sprede muteret coronavirus til mennesker og svække effekten af vacciner mod coronavirus.

Det viste sig senere, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, hvilket kostede Mogens Jensen (S) posten som fødevareminister.

Folketinget har desuden nedsat Granskningskommissionen til at undersøge forløbet.

/ritzau/