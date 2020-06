Aftale om sorgorlov kommer som lettelse for kvinden bag forslag

En aftale om sorgorlov glæder Pernille Møller Jensen, der stod bag borgerforslag efter at have mistet sin søn.

Det er en lettelse, at der er lavet en politisk aftale om en sorgorlov til de forældre, som mister et barn under 18 år.

Det siger Pernille Møller Jensen. Hun indstillede det borgerforslag, som den nye aftale tager udgangspunkt i.

- Jeg er både rigtig glad og lettet for de familier, som desværre skal igennem det samme, som jeg var igennem for 15 måneder siden, siger Pernille Møller Jensen.

Hun stillede borgerforslaget efter at have mistet sin søn. I den forbindelse fik hun tre måneders orlov, mens hendes mand ikke kunne gå på orlov.

Regeringen vil fremsætte lovforslag om en ændring af reglerne i starten af oktober, hvor Folketinget vender tilbage fra sommerferie.

/ritzau/