Aftale på plads: Selvstændige vil få flere penge under barsel

Selvstændige står til at blive omfattet af barselsfond, der giver dem flere penge, når de går på barsel.

Når selvstændige i fremtiden går på barsel, vil de få mulighed for at få flere penge, mens de er væk fra deres virksomhed.

Det er resultatet af en aftale mellem regeringen, De Radikale, SF og Enhedslisten. Det var en del af sidste års aftale om finansloven. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Partierne er enige om, at selvstændige fremover bliver omfattet af barselsordningen barsel.dk på linje med private virksomheder.

Det betyder, at selvstændige ud over barselsdagpenge fremover kan få kompensation fra ordningen. Det præcise beløb vil blive beregnet ud fra, hvor meget man tjener.

Ordningen er finansieret ved, at de selvstændige selv indbetaler til barsel.dk.

Hos erhvervsorganisationen SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, kalder politisk chefkonsulent Alexander Nepper aftalen en stor sejr for ligestillingen.

Ifølge SMVdanmark vil selvstændige kunne få op til 31.000 kroner om måneden, mens de går på barsel.

- For mange især mindre selvstændige kan en graviditet være et hårdt økonomisk smæk, og det er ikke rimeligt, at der skal være den forskel.

- Dette er ét af flere rettighedsgab, der er mellem selvstændige og lønmodtagere, og det er glædeligt, at vi nu får lukket det, siger han i en kommentar.

Forslaget skal nu sendes i høring. Det forventes at blive fremsat i Folketinget i november og træde i kraft 1. januar 2021.

/ritzau/