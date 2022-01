Aftale på plads: 300 millioner skal bekæmpe kemikalier

Der er over de kommende fire år afsat 304 millioner kroner, som skal være med til at bekæmpe skadelige kemikalier.

Det er samtlige partier i Folketinget blevet enige om i en politisk aftale. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

En del af aftalen er at afsætte penge til at bekæmpe allergifremkaldende stoffer og håndteringen af dem. Det skal blandt andet være med til at sænke antallet af personer med hudallergi.

Der er også sat penge af til forskning i og regulering af hormonforstyrrende stoffer, der i dag giver dårligere sædkvalitet, kræft og for tidlig pubertet hos piger.

Derudover er der afsat penge til Forbrugerrådet Tænk. Pengene skal gå til, at rådet kan teste for kemikalier i produkter og formidle den viden videre til forbrugerne.

Miljøminister Lea Wermelin (S) fremhæver, at samtlige partier i Folketinget er nået til enighed om aftalen.

- Det skal være trygt at være forbruger, og man skal kunne stole på, at de ting, man putter i indkøbskurven og bruger i sin hverdag, ikke skader ens helbred eller ens børns sundhed.

- Jeg er rigtig glad for, at alle partier er enige om, at der skal være styr på kemien for vores sundhed og for miljøet, siger hun i pressemeddelelsen.

De kommende år skal kemikalielovgivningen i EU fornys. En del af pengene i aftalen skal gå til at forsøge at få danske mærkesager igennem.

Et af ønskerne er et fælles forbud i EU mod giftstofferne PFAS. Det seneste år har PFAS været i fokus i Danmark - blandt andet fordi indbyggere i Korsør har spist kød, der indeholdt de giftige stoffer.

Stofferne indgik tidligere i brandskum. Myndighederne er i øjeblikket ved at undersøge en lang række lokationer tæt på tidligere brandøvelsespladser.

Det bliver undersøgt, om giftstofferne er endt i åer og på marker og i sidste ende i fødevarer.

Foruden den politiske aftale om kemikalier er det aftalt at lave en indsats på området for biocider. Det er for eksempel håndsprit, træbeskyttelse og produkter mod skadedyr.

Her er partierne blandt andet blevet enige om en autorisationsordning for virksomheder, der bekæmper insekter.

/ritzau/