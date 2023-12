Aftale rykker Danmark ind i hjertet af et EU i sin egen ret

EU skal i højere grad stå i egen ret, mener et flertal i Folketinget, som fredag har indgået en europapolitisk aftale. Den første i 15 år.

Det er den geopolitiske situation, som tilsiger, at der er behov for en ny europapolitisk kurs, mener partierne, der vil have et opgør med den vetoret, som medlemslandene har i udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

- Den nye geopolitiske virkelighed kalder på et helhjertet dansk engagement i EU. Og på et EU, der i højere grad står i egen ret. Det kræver, at vi i EU - og i dansk europapolitik - tør tænke nyt, hedder det i aftalen.

Bag aftalen står de tre regeringspartier, SF, Liberal Alliance, De Konservative og Alternativet.

Siden den seneste aftale i 2008 er et enkelt land kommet til, Kroatien, og et andet medlem har forladt EU, Storbritannien. Men geopolitisk er der sket meget, og det afspejler aftalen.

Blandt de større temaer i den ny aftale er krigen i Ukraine, klimaforandringerne og migrationspres.

Aftalen afløser den europapolitiske aftale fra 2008, som kom til på baggrund af den dengang nye Lissabontraktat. Hele omdrejningspunktet for 15 år siden var de ændringer, som traktaten medførte for samarbejdet.

I den aftale, som er indgået fredag, står Ukraine centralt, og på et enkelt område er den overhalet af virkeligheden, allerede før den er præsenteret.

For mens aftalepartierne understreger vigtigheden af, at Ukraine skal stilles et "troværdigt perspektiv" om medlemskab i sigte, så har EU-landenes stats- og regeringschefer torsdag besluttet at give grønt lys til optagelsesprocessen med Ukraine - og Moldova.

Tyskland tog tidligere i år initiativ til at danne en gruppe af ni lande, der omtalte sig som venner af flertalsafgørelser i udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Frankrig, Italien, Holland og Belgien var blandt de lande, som var med fra begyndelsen. Men der er stadig modstand i EU mod, at man sløjfer vetoretten i udenrigspolitikken.

Med udsigt til endnu flere lande har et argument været, at behovet for en mere smidig udenrigspolitik kun vil stige, da men ikke kan leve med, at et enkelt land kan blokere det hele.

Folketingets partier fastlægger den europapolitiske kurs med en aftale i overordnede træk, mens det er regeringen, som til daglig fører europapolitikken.

