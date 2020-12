Aftale sikrer 888 millioner til mangfoldighed i naturen

Der kommer yderligere 13 naturnationalparker og mere urørt skov, efter at partier har landet aftale.

Skønsmæssigt yderligere 13 naturnationalparker er en del af den politiske aftale, som regeringen fredag har indgået med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Aftalen sikrer samlet 888 millioner kroner i 2021-2024, som skal bruges til at forbedre biodiversiteten i Danmark, meddeler Miljø- og Fødevareministerie på sin hjemmeside.

- Det har længe været et ønske for regeringen – og ikke mindst for mange danskere – at naturen skulle have en hjælpende hånd, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor er jeg glad for, at vi som en del af forhandlingerne om en grøn genstart er blevet enige om nye danske nationalparker og store områder med urørt skov.

- Det er et vigtig skridt for at bringe vores natur på fode igen, siger han.

Aftalen er en del af finansloven for næste år.

/ritzau/