Aftale sikrer hurtigere corona-udbetaling til virksomheder

Penge til eksempelvis faste omkostninger som husleje skal hurtigere frem til pressede virksomheder.

Et bredt flertal i Folketinget har onsdag indgået en aftale, som indebærer hurtigere udbetaling af hjælpepakkerne for faste omkostninger. Eksempelvis til husleje.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Desuden styrkes indsatsen mod svindel med hjælpepakkerne. Det sker ved en whistleblowerordning.

- For mange virksomheder har coronakrisen sat dybe spor, og ikke af den gode slags, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

- Jeg ved, mange har akut brug for hjælp, og derfor vil regeringen nu sammen med et bredt flertal af Folketingets partier sørge for, at vi får hjælpen til for eksempel tunge poster som husleje ud endnu hurtigere.

- Det håber jeg, vil give ekstra ro i maven der, hvor regningerne hober sig op, siger han.

Det er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet, som er med i aftalen.

I forhold til at opdage svindel, siger ministeren:

- Det er en hårfin balance at få udbetalt pengene så hurtigt som muligt, og samtidig sikre at pengene ikke ender i de forkerte hænder. Heldigvis oplever vi, at langt de fleste virksomheder viser ansvar og følger reglerne.

