Aftale skal sende 775.000 grønne biler på vejene i 2030

Regeringen og støttepartier har fundet finansiering til 775.000 grønne biler i 2030, men håber på mere.

Regeringen og støttepartier er enige om en aftale for fremtidens bilpark, der skønnes at medføre 775.000 el- og hybridbiler i 2030.

Det oplyser Finansministeriet.

Ambitionen er dog at komme op på én million grønne biler i 2030. Men i første omgang er finansieringen på plads i forhold til 775.000, fremgår det af aftalen.

- Det bliver en helt afgørende omlægning af vejtransporten, så vi kan tage meget vigtige skridt i retning af at nå klimamålsætningen i 2030. Aftalen bringer os et stort skridt fremad, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde.

Han henviser til den brede politiske aftale, som skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

- Vi har en ambition om, at der skal køre én million grønne biler rundt i Danmark i 2030. Vi starter med at afsætte finansiering til 775.000 biler. Og så reducerer vi CO2-udledningen med to millioner ton, siger Wammen.

Regeringen spillede selv ud med 500.000. Men undervejs i forhandlingerne er regeringen altså blevet presset til at øge antallet.

De Radikale krævede eksempelvis én million elbiler i 2030, mens Enhedslisten krævede endnu flere.

Aftalen om elbiler er den tredje på det grønne område på et døgn.

Torsdag aften blev der lukket en bred politisk aftale om Nordsøen og et stop for oliejagten. Aftalen betyder, at den 8. udbudsrunde, som ville have fortsat olieindvindingen frem til midten af 2050'erne, droppes.

Tidligere fredag blev regeringen, støttepartierne samt Alternativet enige om en aftale på naturområdet, der blandt andet sikrer skønsmæssigt yderligere 13 naturnationalparker.

/ritzau/