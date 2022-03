Aftale skal sende fordrevne ukrainere hurtigt i job i Danmark

Regeringen, kommuner, regioner og arbejdsmarkedets parter har indgået en Ukraine-aftale.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Aftalen "Partnerskab om ukrainere i job" skal blandt andet hjælpe ukrainere, som er flygtet fra krigen i Ukraine, til at komme ind på det danske arbejdsmarked.

- Jeg er rigtig glad for, at vi med partnerskabet får gjort det nemmere for de fordrevne ukrainere at komme ind på det danske arbejdsmarked, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når de er kommet på plads i Danmark og har fået styr på det mest basale, så er det vigtigt, at vi skaber nogle gode forudsætninger for, at de også kan tjene penge, få nogle faste rammer i hverdagen og føle sig som en del af samfundet på den måde, siger Hummelgaard.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tilføjer:

- Vi står formentlig foran den største integrationsopgave i mands minde. Tusinder af ukrainere ankommer til Danmark i disse uger.

- Flest muligt af dem skal være vores nye kolleger. Færrest muligt skal være stamkunder på jobcentret. Det er også klart det bedste for børnene, hvis forældrene hurtigt får noget meningsfuldt at foretage sig.

Det er aftalt at fokusere på blandt andet en hurtig kompetenceafklaring, hvor ukrainere får hjælp til at udarbejde et cv. Der skal også oprettes en jobbank målrettet ukrainere, og der skal være mulighed for danskundervisning.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard siger, at situationen med krig i Europa efter Ruslands invasion af Ukraine kalder på et ekstra stort ansvar.

- Vi vil gøre vores til, at ukrainerne får mulighed for at blive vores nye kolleger og en del af samfundet. Vi skal sikre den nødvendige adgang til afklaring af kompetencer, opkvalificering til job og ret til gratis danskundervisning. Og vi skal sikre, at bøvl og bureaukrati ikke står i vejen. Det er en bunden opgave, og det skal lykkes, siger hun.

/ritzau/