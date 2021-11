Aftale skal sikre hurtigere internet og mere liv i landsbyer

Alle Folketingets partier er gået sammen om en aftale, der skal sikre mere liv i landdistrikterne og bymidterne.

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Partierne bag aftalen afsætter mere end 550 millioner kroner til blandt andet at forbedre torve og gågader, flere tilbud til ældre og lokale velfærdscentre.

Aftalen skal også understøtte lokale dagligvarebutikker i små byer, sikre en god internetforbindelse og give et bedre overblik over naturstier.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Regeringen har en klar målsætning om at skabe mere liv i de dele af landet, der har haft det svært efter en lang periode med stigende centralisering, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i pressemeddelelsen.

I aftalen indgår der blandt andet støtte til borgerdrevne dagligvareforretninger. Det er et gammelt ønske fra Enhedslisten, siger partiets landdistrikts- og øordfører, Henning Hyllested, i pressemeddelelsen.

- Siden kommunalreformen i midten af 00’erne for alvor satte gang i centraliserings-ræset, har den stået på afvikling og afvandring i vores tyndt befolkede områder. Skoler er lukket, det samme er købmanden mange steder.

Karina Lorentzen, der er landdistrikts- og øordfører i SF, er også rigtig glad for, at der kan ydes et større tilskud til borgerdrevne dagligvarebutikker, siger hun til Ritzau.

Samtidig lægger SF også vægt på, at der indgår en aftale om en forsøgsordning med frilandsbyer i aftalen.

/ritzau/