Aftale underskrevet: Danmark sælger kampfly til Argentina

Salget af 24 danske F-16-kampfly til Argentina er nu faldet på plads, efter at forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og den argentinske forsvarsminister, Luis Alfonso Petri, har underskrevet aftalen tirsdag.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen blev underskrevet på Flyvestation Skrydstrup.

Troels Lund Poulsen har selv tidligere besøgt Argentina for at underskrive en hensigtserklæring om salget til en værdi af omkring 2,1 milliard kroner.

- I Danmark er vi ved at generationsskifte vores flåde af kampfly med nye F-35-fly. Derfor glæder det mig meget, at de danske F-16-fly, der over årene har tjent os godt og er blevet grundigt vedligeholdt og teknologisk opdateret, nu kommer til gavn i det argentinske flyvevåben, siger Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.

- Med handlen styrker vi det dansk-argentinske forsvarssamarbejde, samtidig med at Argentina bliver en del af den globale F-16-familie, siger han.

Forsvarsministeriet oplyser, at salget er sket i koordinering med den amerikanske regering, som har givet tilladelse til salget af de amerikanskproducerede fly.

Den argentinske præsident, Javier Milei, skulle have været med til underskrivelsen af aftalen. Men han aflyste i weekenden sit besøg til Danmark, hvor han blandt andet mandag skulle have mødtes med statsminister Mette Frederiksen (S).

Aflysningen skyldtes den eskalerede situation mellem Iran og Israel, hvor sidstnævnte er blevet angrebet med droner og missiler, lød det søndag fra en talsmand for præsidenten på X.

Den resterende argentinske delegation er dog rejst til Danmark som planlagt.

- I forbindelse med handlen har vi haft et forbilledligt samarbejde med både det argentinske flyvevåben, den argentinske regering og den amerikanske regering. Med handlen styrker vi samtidig vores forsvarssamarbejde med USA, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

