Aftalepartier vil fjerne zoneforbud for hjemløse

Hjemløse skal have bedre forhold og skal fremover ikke forvises fra kommunen for at overnatte ude.

Den kommende regering vil sikre sig, at hjemløse ikke bliver udvist af kommunen i tre måneder, hvis de overnatter ude.

Det fremgår af den skriftlige aftale, som Socialdemokratiet samt SF, Enhedslisten og De Radikale blev enige om tirsdag før midnat.

Forbuddet mod "utryghedsskabende lejre" og politiets mulighed for at udstede zoneforbud skal præciseres, så det ikke rammer hjemløse, men personer i permanente lejre.

Siden marts 2018 har hjemløse risikeret både at få en bøde og blive udvist af den pågældende kommune i tre måneder.

Der har været eksempler i pressen på, at hjemløse er blevet forvist for deres kommuner i tre måneder for at overnatte i det fri.

Op mod 50 hjemløse overnattede tidligere på året foran Christiansborg for at finde opbakning.

Hjemløseorganisationer har oplevet hjemløse søge ly for natten alene i frygt for ellers at danne det, der kaldes en utryghedsskabende lejr.

Meningen med loven har været at dæmme op for udenlandske hjemløse, som vil tigge i Danmark.

Ved afstemningen til lovforslaget stemte Socialdemokratiet i februar 2018 sammen med VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti for.

Loven udvidede politiets beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum og udstede zoneforbud.

Desuden vil Socialdemokratiet og de tre røde støttepartier generelt forbedre indsatsen for og nedbringe antallet af hjemløse.

De mest udsatte stofmisbrugere skal have et id-kort, så de undgår at blive stoppet af politiet med bøder og konfiskering.

En national kortlægning over hjemløshed i Danmark blev senest foretaget i februar 2017. Her fremgår det, at der i uge seks blev registreret 6635 hjemløse i Danmark. Af dem sov 648 på gaden.

/ritzau/