Aftalepartier vil have genåbnet aftale om grønne biler

De Radikale vil have genåbnet en aftale om el- og pluginhybridbiler.

Det siger transportordfører Rasmus Helveg Petersen til flere medier.

Han kommer med opfordringen, efter at Information og DR har afdækket, at nu tidligere skatteminister Morten Bødskov ikke har delt en undersøgelse om, at pluginhybridbilerne ikke bliver kørt så grønt, som man håbede.

Pluginhybridbiler kan både køre på el og benzin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Undersøgelsen har undersøgt 1300 danske pluginhybridbiler. De udleder i gennemsnit dobbelt så meget CO2, som de må for at tælle med i regeringens opgørelse over "grønne biler".

- I første omgang har jeg besluttet mig for, at vi gerne vil have den aftale genåbnet, så vi ser på snittet for afgiftsfritagelse. De her tal viser, at de ikke kører så grønt, og derfor synes jeg, vi skal åbne aftalen, siger Rasmus Helveg Petersen (R) til DR.

Ifølge DR og Information har skatteminister Morten Bødskov kendt til undersøgelsen siden november sidste år.

Rasmus Helveg Petersen vil tage sagen op med Jeppe Bruus (S), som fredag overtog posten som skatteminister fra Morten Bødskov.

Den politiske aftale fra 2020 sænkede afgiften for el- og pluginhybridbiler. Med De Radikale bakker alle partier, der var med i aftalen, ud over regeringen, op om at genåbne aftalen, skriver DR.

Ud over regeringen og De Radikale var Enhedslisten og SF også med i aftalen.

SF's klimaordfører Signe Munk opfordrer Skatteministeriet og den nye skatteminister til at spille med åbne kort i sagen.

- Det giver jo panderynker. Vi vil have boret den her sag ud. Derfor kommer vi også til at bede ministeren om en forklaring i et samråd, siger hun til DR.

/ritzau/