Aftaleudkast: 16 milliarder kroner går til luftværn og soldater

Inden længe ventes regeringen at lande den første delaftale under forsvarsforliget med aftalepartierne.

Der er afsat 16 milliarder kroner til indkøb af droner og luftværn samt rekruttering og fastholdelse. Det viser et aftaleudkast, som Ritzau har.

Regeringen foreslog selv 13 milliarder kroner, da den kom med sit udspil i november 2023.

En del af forliget er en akutpakke til nedslidte kaserner, hvor medierne har beskrevet skimmelsvamp på vægge, iskolde brusebade og toiletter, der ikke kan trække ud.

Det er der blevet afsat 39 milliarder kroner til frem mod 2033.

I aftaleudkastet er der afsat 9,7 milliarder kroner, som går til militære kapaciteter i form af kortrækkende luftværn til hærens brigade samt nærluftforsvarsmissiler og torpedoer til søværnet.

Det skal imødegå indkomne missiler, fjendtlige droner og ubåde.

Regeringen havde oprindeligt afsat 6,5 milliarder kroner, så også her er der sket en opjustering under forhandlingerne.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har fremhævet initiativerne som vigtige for at leve op til forsvarsalliancen Natos styrkemål.

En central kilde under forhandlingerne regner med, at der præsenteres en aftale i løbet af ugen. Det var planlagt, at det skulle være præsenteret i november 2023.

Der har været kritik fra soldaternes fagforening af, at der ikke er nok mandskab i Forsvaret til at løse opgaverne ordentligt.

Når det kommer til at skaffe flere soldater, skal personel som konstabler og sergenter kunne ansættes som lønnede militære lærlinge. I alt er der afsat 3,5 milliarder kroner til rekruttering.

I de kommende delaftaler vil der også blive forhandlet om HR-initiativer.

2,1 milliarder kroner går til at styrke Forsvaret i form af flere medarbejdere i styrelserne til at styre rekrutteringen og anskaffe materiale.

I det samlede forsvarsforlig er der afsat knap 150 milliarder kroner. Det skal gælde fra 2024-2033. Forliget er indgået med et bredt flertal i Folketinget.

/ritzau/