Aftaleudkast: Roundup skal forbydes i dele af landbruget

Landmænd i Danmark må ikke længere bruge midlet glyfosat til at tvangsmodne afgrøder, så de er klar til høst.

Det fremgår af en ny pesticidhandlingsplan.

Det skriver Politiken på baggrund af et udkast til en politisk aftale om planen, som avisen har set.

Pesticidhandlingsplanen ventes ifølge avisen at blive præsenteret torsdag.

Glyfosat er et aktivt stof i Roundup, som er verdens mest brugte sprøjtemiddel.

Det frygtes, at glyfosat er kræftfremkaldende.

Pesticidhandlingsplanen har ifølge avisen opbakning fra et flertal i Folketinget. Planen skal løbe i perioden 2022-2026.

- Det er et gennembrud, at man siger, at glyfosat kun skal bruges til ukrudtsbekæmpelse, siger Rikke Lundsgaard. Hun er seniorpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Den del handler om, at afgifterne for pesticider ændres. Det betyder, at afgiften på de mest miljøbelastende sprøjtemidler hæves, men sænkes for mindre belastende sprøjtemidler.

Det vil, ifølge Anders Panum Jensen, betyde, at afgifter for glyfosat lempes.

I juni sidste år blev det beskrevet, hvordan regeringen vil forbyde brugen af blandt andet Roundup for private og kommuner på terrasser, indkørsler, fortove, veje og parkeringsarealer.

Det skete, fordi Roundup kan sive ned i grundvandet og forurene drikkevandet.

Det er uvist, hvornår det forbud vil træde i kraft.

Forslaget fra juni er målrettet områder, hvor der er særlig stor risiko for, at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet.

Det gælder altså ikke over alt, men i områder, hvor det øverste jordlag er gravet væk.

/ritzau/