Afviste asylansøgere på udrejsecentre er halveret på to år

Danske udrejsecentre har færre og færre afviste asylansøgere boende.

På to år er antallet halveret, viser nye tal fra Hjemrejsestyrelsen ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet.

I 2022 var 548 afviste asylansøgere i såkaldt udsendelsesposition i Danmark. To år før var tallet 1155.

De 548 er desuden det laveste antal siden 2009, hvor der var 510 afviste asylansøgere i Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en god nyhed, at der i dag er langt færre afviste asylansøgere i udsendelsesposition end tidligere. Det viser, at vi er på rette spor med hjemrejsearbejdet, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) i en pressemeddelelse.

Han siger videre, at "det ikke altid er nemt at få afviste asylansøgere udsendt".

- Heldigvis viser tallene, at det de seneste år er gået i den rigtige retning. Det er ekstremt vigtigt. Både fordi det koster det danske samfund millioner, når afviste asylansøgere ikke respekterer afgørelsen om, at de skal forlade landet.

- Men også fordi det sender et meget uheldigt signal til omverdenen, hvis afviste asylansøgere i praksis bare kan blive, selv om de ikke har lovligt ophold. Og så er det også den bedste løsning for den afviste asylansøger selv, at den pågældende rejser hjem, siger Kaare Dybvad Bek.

Ifølge pressemeddelelsen er der to forklaringer bag det faldende antal afviste asylansøgere.

De seneste år har der været en lavere asyltilstrømning til Danmark, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2022 var der 4597 asylansøgere i Danmark ifølge tal fra Udlændingestyrelsen. Det var det højeste antal i fem år.

Ministeriets anden forklaring er, at Hjemrejsestyrelsens arbejde har "båret frugt". Styrelsen blev oprettet i 2020.

Det har søndag ikke været muligt for Ritzau at få oplyst, hvor mange afviste asylansøgere, der er blevet udsendt fra 2020 til 2022.

Ifølge ministeriet koster det i gennemsnit 350.000 kroner at have én afvist asylansøger boende på et udrejsecenter i et år.

/ritzau/