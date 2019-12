Afviste asylansøgere går i skjul og får ny chance

Afviste asylansøgere kan søge igen i nyt land, hvis de først gemmer sig i 18 måneder. Den plan har flere.

De seneste tre år er flere end 3500 afviste asylansøgere i Danmark forsvundet og efterlyst af politi.

Det viser en aktindsigt hos Rigspolitiet, skriver Politiken.

En del af de forsvundne ansøgere har opdaget en regel i det europæiske asylsystem, som gør det muligt at søge asyl i et andet land, hvis de går i skjul i 18 måneder.

Avisen har talt med 16 personer, der har fået afvist asyl i Danmark, og som efterfølgende er forsvundet fra det danske system.

Også kilder i Danmark, som har kontakt til afviste asylansøgere, der er gået under jorden, har avisen talt med.

Mange af de afviste asylansøgere er ifølge Politiken i Tyskland og i Frankrig, hvor de venter i skjul, indtil de får en ny chance for at søge om asyl.

Den finte går dog imod hensigten med det europæiske asylsystem, mener juraprofessor Thomas Gammeltoft-Hansen fra Københavns Universitet.

- Det viser jo, at alt det, som asylsystemet blev sat i verden for at forhindre, nemlig asylshopping - at den samme person kan prøve lykken i mere end ét land - er man ikke nået i mål med, siger han til Politiken.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kalder asylsystemet for fejlslagent.

- Jeg synes, at den her 18-måneders-regel er forkert, og at den bør fjernes, siger han til avisen.

/ritzau/