Afviste børneflygtninge skal sendes retur til Afghanistan

Danmark og Norge forhandler med afghansk regering om center for afviste mindreårige asylansøgere i Kabul.

Norge og Danmark arbejder på at etablere et center i Kabul for hjemsendte afghanske flygtningebørn.

Det skriver Politiken onsdag.

I Danmark bekræfter Integrationsministeriet, at Danmark og Norge i fællesskab undersøger "muligheden" for at etablere en "modtagefacilitet" for uledsagede mindreårige i Afghanistan.

I Norge siger justitsminister Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, at der er en "god" dialog med de afghanske myndigheder.

Både den danske og norske regering kalder det et "omsorgscenter". Red Barnet kaldet det over for Politiken slet og ret et "returcenter" for afviste mindreårige afghanere.

Centret skal henvende sig til både lokale unge afghanere og mindreårige, som sendes hjem fra Norge og Danmark, siger den norske minister.

En dansk kilde tæt på forhandlingerne mellem de norske, danske og afghanske myndigheder siger, at "en aftale endnu ikke er klar".

Det er angiveligt ikke et spørgsmål om penge. Danmark og Norge er begge parate til at betale.

Det er heller ikke et spørgsmål om afghansk uvilje. Regeringen i Kabul vil gerne imødekomme vigtige donorer i Europa, skriver Politiken.

/ritzau/