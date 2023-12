Agentur slår fast: Løfter på klimamøde er slet ikke nok

Det er ikke fordi, der mangler store ord og løfter, når statslederne ankommer til FN's årlige klimakonferencer, og årets udgave i Dubai er ingen undtagelse.

Men løfterne er slet ikke nok. Det viser en gennemgang af løfterne, som vel at mærke ikke engang er bindende, fra Det Internationale Energiagentur, IEA.

De viser kun vej til 30 procent af de reduktioner i udledning af drivhusgas relateret til energi, som kan få os på vej mod at begrænse stigningen i de globale temperaturer til 1,5 grader i forhold til før industrialiseringen.

Det er den mest ambitiøse del af målet i Paris-aftalen, der blev indgået til stor jubel af verdens lande i 2015. Til årets klimatopmøde, der er på vej ind i slutfasen i Dubai, bliver verdens indsats for første gang evalueret.

Omkring 130 lande har her blandt andet underskrevet en erklæring om at tredoble kapaciteten i vedvarende energi inden 2030. Den årlige sats for forbedringer i energieffektiviteten skal samtidig fordobles.

Flere virksomheder har også tilsluttet sig et løfte om drivhusgassen metan, der er langt mere potent end CO2, men ifølge IEA er det altså slet ikke nok.

