Ahlers om sin første aftale: Vi gør det nemt for iværksættere

Den nye uddannelses- og forskningsminister har brugt sin iværksættererfaring i forhandlinger, fortæller han.

Der bliver færre steder, som iværksættere kan søge støtte fra, flere forskellige små støtteordninger udfases, og støtten samles i stedet hos Innovationsfonden og Vækstfonden.

Det fremgår af en aftale, regeringen og Dansk Folkeparti har indgået torsdag.

- For mig har det været supervigtigt som gammel iværksætter at sørge for, at vi gør det så nemt som muligt for de studerende og for forskere at blive iværksættere, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Aftalen om erhvervsfremme er den første politiske aftale, Ahlers har indgået som minister. Han afløste Søren Pind (V) på posten i begyndelsen af maj, da den mangeårige Venstre-profil sagde farvel til dansk politik.

Ahlers er kendt fra tv-programmet "Løvens hule" og har selv en fortid som iværksætter. I 2005 stiftede han onlinetjenesten ZYB, der tre år senere blev solgt for 235 millioner kroner.

I 2012 solgte han og to andre stiftere virksomheden Podio for 330 millioner.

Og de erfaringer har han kunnet trække på i sine første politiske forhandlinger, fortæller han.

- Det har været sjovt som det første at komme ind i den her kreds og diskutere noget, som jeg faktisk har et rigtig, rigtig godt fundament for ude fra mit tidligere liv, siger Ahlers.

Der bliver ikke ændret på, hvor mange offentlige penge, der er til rådighed for iværksætterne. Men de vil fremover kun kunne søge hos enten Innovationsfonden, der giver økonomisk tilskud, eller hos Vækstfonden, hvor iværksættere kan søge om lån.

/ritzau/