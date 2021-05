Ahrendtsen genopstiller ikke til Folketinget efter drøm

Efter 10 år i Folketinget for Dansk Folkeparti vil Alex Ahrendtsen ikke genopstille til næste valg.

Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen genopstiller ikke til næste valg. Det siger han til TV2 Fyn.

Alex Ahrendtsen har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti siden 2011, hvor han blev valgt in i Fyns Storkreds.

- Jeg savner at have et normalt liv. Jeg synes også, at det er blevet sværere at være politiker fordi man skal være i medierne hele tiden. Det trækker tænder ud , siger han til TV2 Fyn.

I efteråret 2019 - efter valget i juni, hvor Dansk Folkeparti gik markant tilbage - blev Alex Ahrendtsen sygemeldt med stress. Sygemeldingen endte med at vare i næsten et år til Folketingets åbning i 2020.

Til Avisen Danmark fortæller Alex Ahrendtsen, at beslutningen om ikke at genopstille kom efter en drøm, hvor han fik en fortryllet guitar, der kunne spille varme og kærlighed frem for familie og venner.

- Jeg oplevede i den drøm, at det, jeg gjorde, gav andre glæde. At være folketingspolitiker gør ikke ret mange mennesker glade.

- Tværtimod gør det de fleste vrede, sure, kede af det, irriterede. Det kunne være rart at få et arbejde, hvor man gør folk glade, siger Alex Ahrendtsen til Avisen Danmark.

Politisk har Alex Ahrendtsen på Christiansborg gennem hele sin karriere været kulturordfører for Dansk Folkeparti, hvor han har markeret sig med overraskende og kontroversielle forslag, der har vakt opsigt.

Allerede i 2010 vakte det opsigt, da han som medlem af Odense Byråd opfordrede muslimske buschauffører til ikke at køre under ramadanen.

I valgkampen i 2011 lavede han en valgvideo med et fingeret overfald begået af en indvandrer og i sit første år som Folketingsmedlem beskyldte han borgerlige politikere, der ville stemme for vielser af homoseksuelle, for at være hashrygere.

Han har siden da tegnet Dansk Folkepartis kulturpolitik, hvor han har været en kritiker af DR og kort før valget foreslog en national vikingestrategi.

Til TV2 Fyn siger Alex Ahrendtsen om sin tid i Folketinget:

- Højdepunktet er, at jeg har været med til at forandre Danmark og Socialdemokratiet. På udlændingeområdet er Socialdemokratiet blevet nationale igen, og Danmark har været foregangsland på det udlændingepolitiske område.

Alex Ahrendtsen ved endnu ikke, hvad han skal lave efter næste valg.

/ritzau/