Airbnb går med til at indberette lejeindtægter

Danmark er givetvis det første land i verden, der får en aftale med udlejningsportalen, oplyser ministerium.

De danske skattemyndigheder og udlejningsportalen Airbnb har indgået en aftale, der skal sikre, at Airbnb-brugeres lejeindtægter automatisk indberettes.

Aftalen kommer, efter at et politisk flertal tirsdag blev enige om et loft over, hvor mange dage, man må udleje sin private bolig og hvor mange penge, man må tjene, før det skal indberettes til skattevæsnet.

Ifølge Skatteministeriet er Danmark "givetvis" det første land i verden, hvor Airbnb indgår en aftale om at indberette brugernes lejeindtægter. Det er afgørende for at sikre, at alle betaler den korrekte skat.

/ritzau/