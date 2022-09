Akademikere har svært ved at bruge deres uddannelse

Når studiebøgerne pakkes endeligt væk, og de færdiguddannede akademikere tager hul på arbejdslivet, er skiftet langt fra nemt for alle.

42 procent af de nyuddannede svarer i Danmarks Studieundersøgelse, at de oplever overgangen fra studie til arbejdsliv som svær.

Det bekymrer ministeren på området.

- I dag begynder hver tredje ung på universitetet. Derfor er det et ganske alvorligt problem, hvis mange kommer ud på den anden side af studiet og ikke føler sig ordentligt rustet til arbejdslivet, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen peger de nyuddannede akademikere på flere årsager til, at overgangen til arbejdslivet opleves som svær.

En fjerdedel af de 42 procent mener, at de ikke bruger det, de har lært på deres uddannelse. En femtedel føler, at de mangler kompetencer. En tredjedel har svært ved at forklare arbejdsgiveren, hvad de kan.

- Tallene vidner for mig om, at vi ikke er lykkes godt nok med at sammentænke uddannelse og arbejdsmarked. At samspillet mellem uddannelse og job i dag nok ikke er godt nok, siger Jesper Petersen.

14.522 nyuddannede dimittender i beskæftigelse har svaret på, hvordan de har oplevet overgangen fra studie til arbejdsmarked.

/ritzau/