Akademirådet og tidligere institutleder indgår forlig om buste

Akademirådet og tidligere institutleder på Det Kongelige Danske Kunstakademi Katrine Dirckinck-Holmfeld har indgået et forlig om erstatning for gipsbusten af Frederik V.

Det skriver Akademirådet i en pressemeddelelse.

Busten blev i oktober 2020 fjernet fra festsalen på Det Kongelige Danske Kunstakademi og skubbet i havnen. Busten blev så eroderet af havvand, at det ikke er muligt at restaurere den.

Katrine Dirckinck-Holmfeld har taget ansvaret for hændelsen, der i pressemeddelelsen beskrives som en happening.

Artiklen fortsætter under annoncen

I forbindelse med forliget betalte Dirckinck-Holmfeld i april i år en erstatning på 44.350 kroner til Akademirådet.

Beløber svarer til, hvad det vil koste at støbe en ny buste af Frederik V.

I pressemeddelelsen lyder det, at Akademirådet har anerkendt happeningen med busten som et kunstværk.

Akademirådet er statslig forvalter af den samling, som gipsbusten indgik i.

Sagen om gipsbusten af Frederik V tog sin start i oktober 2020, da en gruppe ved navn Anonyme Billedkunstnere lagde en video på nettet af episoden, hvor busten blev smidt i havnen.

I en ledsagende tekst lød det, at busten skulle smides i vandt for "at italesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort".

Artiklen fortsætter under annoncen

I pressemeddelelsen lyder det, at Akademirådet og Katrine Dirckinck-Holmfeld anser deres mellemværende for overstået.

Helt slut er sagen dog ikke for den tidligere institutleder.

Hun blev nemlig i oktober 2021 tiltalt for groft hærværk i forbindelse med hændelsen.

Den sag skal behandles i Københavns Byret over tre dage - 19., 20. og 26. juni.

Tyge Trier, der er forsvarsadvokat for Katrine Dirckinck-Holmfel, ønskede at føre 13 vidner i sagen. Han har dog kun fået lov til at føre to, en kunsthistoriker og en kunstner, der er ekspert i gips.

/ritzau/