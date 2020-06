Aktivisten Joshua Wong beder EU om at gribe ind i Hongkong

Det er på tide, at EU gør det klart overfor Kina, at verden støtter Hongkong, siger Joshua Wong på konference.

Den prodemokratiske aktivist Joshua Wong opfordrer EU og det internationale samfund til at beskytte menneskerettighederne og demokratiet i Hongkong, som oplever et stadig stigende pres fra Kina.

- Nu er det tid for EU til at gøre andet end at udsende erklæringer, der opfordrer til dialog, sagde Joshua Wong på en virtuel demokratikonference torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Konferencen er arrangeret af tidligere statsminister og generalsekretær i Nato Anders Fogh Rasmussen og finder sted torsdag og fredag.

Joshua Wong mener, at det er på tide, at "EU følger op med egentlig handling for at lade Beijing vide, at verden står sammen med Hongkong".

Egentlig handling kan ifølge Wong blandt andet omfatte forbud mod salg af følsom teknologi.

23-årige Joshua Wong er en af de mest fremtrædende stemmer i Hongkongs prodemokratiske bevægelse.

