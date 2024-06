Aktivister opgiver sultestrejke efter advarsel fra læge

Efter otte dage har en gruppe aktivister valgt at afslutte deres sultestrejke foran Christiansborg, der har haft til formål at stoppe dansk våbeneksport til Israel.

Det oplyser aktivisterne i en pressemeddelelse torsdag aften.

Beslutningen skyldes hensynet til deres helbred, lyder det.

- Én af os er nu blevet advaret af sin læge om, at de vil blive tvangsindlagt på hospitalet, hvis ikke de afslutter sultestrejken, skriver aktivisterne.

Hele gruppen af fem studerende er blevet rådet til at afslutte sultestrejken, lyder det.

Det skyldes, at de med egne ord har oplevet blandt andet intens hjertebanken og dramatisk vægttab samt besvimelse.

- En læge, der har overvåget os gennem hele sultestrejken, har rådet os alle til at stoppe aktionen.

- Særligt for ikke at risikere tvangsindlæggelse og potentielt hjertestop for denne ene aktivist, har vi derfor besluttet at afslutte sultestrejken, skriver aktivisterne i pressemeddelelsen.

Sultestrejken blev indledt torsdag den 30. maj.

Konkret har de studerende haft et krav om, at regeringen straks skulle sætte en stopper for al dansk eksport af våben til Israel.

Landet har siden oktober sidste år udført talrige angreb i Gazastriben, hvilket har kostet mange civile palæstinensere livet.

Ifølge Israel handler angrebene udelukkende om at bekæmpe Hamas-bevægelsen. Den angreb Israel den 7. oktober.

Aktivisterne mener dog, at der er tale om folkedrab på palæstinenserne, og at Danmark er medskyldig.

De fem vil fortsat forsøge at få eksporten indstillet.

- Selv om vi afslutter vores sultestrejke, har vi til hensigt at genvinde energi til at fortsætte kampen mod den danske våbeneksport til Israel på andre måder, skriver aktivisterne.

I forbindelse med sultestrejken har de fem studerende ifølge egne udsagn ikke indtaget fast føde. Men de har indtaget blandt andet vand og elektrolytter.

