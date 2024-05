Aktivister sulter på andet døgn for stop af våbeneksport til Israel

Fem aktivister er fredag gået ind i andet døgn i en sultestrejke foran Christiansborg.

Aktivisterne kræver, at Danmark stopper al våbeneksport til Israel.

Det fortæller Nicholas Nyrop Vinthen, der er en af aktivisterne.

- Vores krav er, at den danske regering stopper al dansk våbeneksport. Både våben og våbendele og direkte og indirekte eksport til Israel, fortæller han.

Aktivisterne har inviteret folk til at være med i strejken, så længe de kan og vil, og ifølge Nicholas Nyrop Vinthen var der flere, der deltog fra torsdag.

- Sultestrejke er et redskab, der har virket førhen. Så vi håber, at vi får udtrykt over for regeringen, at det her er meget, meget akut, siger han.

Ifølge Nicholas Nyrop Vinthen talte aktivisterne med kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) fredag.

Aktivisterne vil være til stede ved Christiansborg alle dage fra klokken 8 om morgenen til klokken 16 om eftermiddag.

Resten af døgnet hviler aktivisterne sig hjemme, men sultestrejken fortsætter. Det fremgår af gruppens Instagram-profil - sultestrejke.for.palestina.

Nicholas Nyrop Vinthen fortæller, at de fem aktivister har overvejet og forberedt protesten i længere tid.

- Vi håber selvfølgelig, at fordi vi viser regeringen, at vi er villige til at sætte vores egne kroppe og sundhed på spil, at de indser alvoren i situationen i Gaza, siger han.

I en pressemeddelelse torsdag opfordrede aktivisterne til, at der også blev lagt pres på flere danske virksomheder, som ifølge dem bidrager til enten at producere eller eksportere våbendele til F-35 fly, der bliver brugt af Israel.

