Aktivt seniorliv kræver nok pension

Det er ærgerligt at spare for meget og for lidt op til pension. For du risikerer enten at måtte spænde livremmen ind eller slet ikke at få glæde af pengene.

For mange er pensionen ikke længere lig med et otium under slumretæppet, men forventningen om en aktiv tilværelse med rejser og oplevelser.

Men samtidig er mange slet ikke klar over, hvad de har sparet op til pensionslivet, viser en ny undersøgelse fra SEB Pension.

Og det er ærgerligt, for enten ender du med håret i postkassen eller med pension, du ikke når at bruge.

- Grundlæggende har folk brug for flere penge, end de tror, siger Frank Pedersen, afdelingsdirektør hos SEB Pension.