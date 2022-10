Aktører går i rette med S-udlægning af grøn kåring af Mette F.

Er statsminister Mette Frederiksen (S) blevet kåret til Europas grønneste leder?

Det mener en række partifæller, der på sociale medier i flæng har delt en ny rangliste fra EU-mediet Politico.

- Danmark er igen blevet et grønt foregangsland. Statsministeren bliver her kåret til EU's grønneste leder, skrev klimaminister Dan Jørgensen (S) eksempelvis på Twitter torsdag.

Men sådan kan man ikke konkludere ud fra listen, mener miljøorganisationen Greenpeace og en analytiker ved en tænketank.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er noget af en tilsnigelse at bruge den liste til at sige, at Danmark og Mette Frederiksen "igen er blevet et grønt foregangsland", mener Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace.

- Jeg vil ikke sige, at man kårer hende som Europas grønneste leder, lyder det fra Ditte Maria Brasso Sørensen, chefanalytiker i Tænketanken Europa.

Kigger man nærmere på, hvad det er for en liste, Mette Frederiksen topper hos Politico, så handler det om, "hvem der har mest indflydelse - god eller dårlig - på grøn politik i de kommende år".

Det er dermed ikke en rangering af, hvem der har gjort mest for den grønne omstilling.

- Det er en kombination af at ville grøn politik – være i en position, hvor man kan føre den ud i livet – enten af egen vilje, eller fordi man er tvunget til det af sit parlamentariske grundlag - og at have muligheden for at influere europæisk politik i en grønnere retning, vurderer Ditte Maria Brasso Sørensen.

Mette Frederiksen topper dog faktisk heller ikke listen helt. Som en overordnet nummer et har Politico valgt Ruslands præsident, Vladimir Putin, som den europæiske leder med mest indflydelse på grøn politik i fremtiden.

Det begrundes med, at hans invasion af Ukraine betyder, at "ren energi nu er et grundlæggende spørgsmål om europæisk sikkerhed".

De resterende 27 personer på listen er delt op på tre lister, hvor Mette Frederiksen er rangeret nummer et på en liste over lovgivere.

Mediet tilskriver en del af æren regeringens støttepartier og den danske befolknings ønske om fokus på klimaet, som "pressede Frederiksen længere, end hun naturligt var tilbøjelig til at gå".

Ifølge Ditte Maria Brasso Sørensen er Mette Frederiksens "grønne aftryk" også en "effekt af hendes parlamentariske grundlag".

- Når de rangerer hende, så er hun ikke blandt dem, der scorer højest på hendes grønne vision. Noget af det er også en anerkendelse af, at hvis hun nu havde siddet der alene, så havde det nok ikke set så grønt ud, siger hun.

Samme vurdering har Helene Hagel, der også er citeret i Politicos portræt af Mette Frederiksen.

- Jeg kritiserer, at hvis du gerne vil være en grøn leder i et af verdens rigeste lande, så bør du tage noget ejerskab over den her omstilling, i stedet for at gøre som den socialdemokratiske regering har gjort og bare lade det være op til støttepartierne at få noget grønt igennem.

Men Danmarks rolle internationalt fortjener ros, lyder det.

- Hvis man prøver at lave en lidt skarp opdeling, så spiller vi en okay progressiv rolle internationalt.

- Noget, man godt kan rose regeringen for, er, at de har virkelig været gode til at lukrere internationalt på en halvfesen national klimapolitik. Når vi gør noget herhjemme, er de gode til at udnytte det på den internationale scene, siger Helene Hagel.

/ritzau/