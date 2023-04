Akutberedskab dropper droneflyvninger med hjertestartere

Sundhedsmyndigheder og dronevirksomheder har opgivet at bruge droneflyvninger til at levere hjertestartere.

Det skriver Ingeniøren.

Mediet tilføjer, at begrundelsen er manglende penge til projektet.

- Vi er aktuelt nødt til at lukke helt ned for droneprojektet med hjertestartere, hvilket er trist, da hurtig behandling med en hjertestarter er vist at kunne mangedoble chancen for succesfuld genoplivning.

Sådan lyder det fra Frederik Folke til Ingeniøren.

Han er læge og forskningsleder ved Akutberedskabet i Region Hovedstaden, der har samarbejdet med Region Nordjylland om droneprojektet med hjertestartere.

Ifølge Ingeniøren overlevede en 71-årig mand fra Trollhättan i Sverige et hjertestop, efter at en drone transporterede en hjertestarter hurtigere, end ambulancen nåede frem.

Der var lagt op til, at Danmark skulle være i front på droner. I 2016 blev der dannet en national dronestrategi, og året efter åbnede et nationalt testcenter for droner i Odense.

