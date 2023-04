Akutknap giver syddanskere hurtigere adgang til lægehjælp

Borgere i Region Syddanmark med akut brug for lægehjælp kan fremover benytte en akutknap og springe telefonkøen over.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Ved at taste 9 får borgere med akut behov for lægehjælp mulighed for at komme forrest i telefonkøen.

Akutknappen skal sikre, at borgere med alvorlige symptomer hurtigt kommer i kontakt med lægevagten.

Funktionen skal derfor kun bruges, når borgere vurderer, at deres henvendelse ikke kan vente, skriver regionen i pressemeddelelsen.

Formand for Udvalget for Det nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V) ser akutknappen som en styrkelse af lægevagten, der hjælper borgere uden for egen læges normale åbningstid.

- Det giver en tryghed, at de mest syge kan komme til først og er en del af den igangværende modernisering af lægevagten i Region Syddanmark, siger Pernelle Jensen.

Andre regioner har allerede indført en akutknap i deres telefoniske visitation.

Pernelle Jensen håber på, at borgerne i Syddanmark ikke vil misbruge ordningen og kun benytte akutknappen, når det virkelig er nødvendigt.

- Vi forventer, at borgerne - som i de andre regioner - ikke vil udnytte muligheden for at springe foran i køen, men bruge den samvittighedsfuldt.

- På den måde vil funktionen få den størst mulige effekt og være til størst mulig hjælp for de mest syge patienter i telefonkøen, siger udvalgsformanden.

Akutknappen er en del af den nye aftale mellem regionen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der blev indgået i midten af januar.

Lægevagten er forbeholdt patienter med akut opstået eller forværret sygdom uden for egen læges åbningstid.

Borgere kan kontakte lægevagten i tidsrummet fra klokken 16.00 til 08.00, i weekender og på helligdage.

Ved alvorlig ulykke eller behov for akut hjælp ved livstruende sygdom skal man ringe 1-1-2.

