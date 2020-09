Akuttelefonen i Hovedstaden kan ikke bestille coronaprøver

Hvis man ringer 1813 i Region Hovedstaden, kan personalet her ikke hjælpe med at få en coronaprøve.

Borgere i Region Hovedstaden, der ønsker en coronaprøve, kan spare sig et opkald til akuttelefonen 1813. For personalet, der tager telefonen på 1813, kan ikke tilgå de "relevante systemer" og dermed henvise til en coronaprøve.

Det oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter onsdag morgen.

- 1813 kan i øjeblikket ikke tilgå relevante systemer og dermed ikke oprette disse henvisninger i Region Hovedstaden. Det kan være et landsdækkende problem og måske også gælde for egen læge, skriver akutberedskabet.

De understreger, at det kun er henvisningerne til coronatest, der er problemer med.

Akuttelefonen er ikke den eneste måde at få en coronaprøve på. Man kan også gå på hjemmesiden coronaprøver.dk for at bestille en prøve.

Her er der onsdag ingen oplysninger om problemer med at bestille prøver.

/ritzau/