Akuttelefonen venter svartid på lige under en time i juledagene

Opkald om hoste, snottet snue og virus og mangel på mandskab over julen ventes at skabe lang ventetid på linjen hos Region Hovedstadens akuttelefonen, 1813.

Det siger afdelingschef for akuttelefonen, Berit Juhl.

En ny fremskrivning fra Akutberedskabet viser, at ventetiden særligt i juledagene den 23. december til 26. december kan blive lang.

I gennemsnit er den estimerede ventetid på 40 procent af opkaldene de fire dage på op til 30 minutter, hvor over 60 procent af opkaldene først ventes besvaret efter en halv time.

- Julen er rigtig svær at vagtsætte, fordi vores læger ikke er fastansatte, og deres overenskomst umuliggør at sætte dem fast på vagtplanen. Så vi er afhængige af, hvem der vil tage vagterne, siger Berit Juhl.

Hvis man blot bevæger sig enkelte dage væk fra juleaften, ser fremskrivningen helt anderledes ud. Den 27. december er forventningen, at knap 90 procent af opkaldene er besvaret, inden der er gået 30 minutter.

Det er særligt den 25. december, der i fremskrivningen står til at være presset. Her fremgår det, at 65 procent af opkaldene først ventes at blive besvaret efter 30 minutter.

Berit Juhl siger, at dem, der skal vente længst, kan risikere at vente lige under en time.

- Det er selvfølgelig super irriterende som borger at sidde og vente, hvis man har brug for hjælp. Men hvis man har en livstruende tilstand, så skal man ringe 112, siger hun.

1813-telefonen har været særligt presset i december. Første halvdel af vintermåneden havde akuttelefonen 2500 flere opkald end samme tid sidste år, siger Berit Juhl.

Det er særligt opkald om snottet snue, hoste og virus, telefonen modtager.

- Det forventer vi også hen over julen. Det er ikke noget, man behøver at have hjælp fra 1813 til, siger Berit Juhl og påpeger, at det handler om at blive hjemme, tage nogle Panodiler for muskelsmerter og drikke noget varmt.

Derudover kan man gå ind på 1813's hjemmeside for at tjekke efter gode råd i stedet for at optage telefonlinjen.

Vagtplanen for juledagene er ikke færdiglagt endnu, understreger Berit Juhl, hvorfor hun håber, at mere mandskab kan udfylde planen, og den forventede ventetid på 1813-telefonen kan falde.

Akutberedskabet mødes mandag eftermiddag med sundhedsudvalget for netop at diskutere telefonens svartid.

