Fly fra hårdt ramte corona-områder til Danmark stoppes

På grund af coronavirus vil fly fra en lang række områder ikke længere kunne lande i Danmark fra midnat.

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger på pressemøde, at al flytrafik fra områder hårdt ramt af coronavirus bliver indstillet ved midnat.

Det siger statsministeren på et pressemøde om nye tiltag, der skal dæmme op for spredningen af coronavirus.

Flere områder i blandt andet Norditalien og Kina er såkaldte røde områder.

- Fra senere i dag vil al flytrafik fra røde områder blive indstillet, siger statsminister Mette Frederiksen.

På Transportministeriets hjemmeside opfordrer man danskere i røde områder til at forsøge at komme hjem, inden flytrafikken stoppes.

Der ud over vil der være nye regler for indrejsende fra røde områder dagen igennem.

- Personer, der rejser ind i Danmark fra røde områder, vil ikke længere kunne komme ind i lufthavnen og må ikke efterfølgende bruge offentlig transport, siger statsministeren.

Myndighederne undersøger samtidigt, om man kan gøre det samme med direkte busser og andet.

Tiltaget er foreløbigt igangsat i 14 dage, men det forventes at blive forlænget.

De røde områder er store dele af Norditalien, skiområdet omkring Ischgl i Østrig, Hubei-provinsen i Kina, Iran og byen Daegu samt provinsen Gyeongbuk i Sydkorea.

- Hvis man er i et rødt område, så skal man komme hjem og gå i hjemmekarantæne, siger direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen, på pressemødet.

Han siger samtidigt, at man generelt helt skal lade være med at tage til de såkaldte orange områder. For ikke bare kan man selv bringe smitten ud i verden, der er også risiko for at man strander og ikke kan komme hjem.

- For alle orange områder, bliv hjemme. Der er ingen tvivl. Man skal ikke tage til Italien lige meget, hvor man kunne finde på at tage hen, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) skriver i en pressemeddelelse:

- Det er klart, at det her kommer til at have konsekvenser for de danskere, der opholder sig i de berørte områder, ligesom luftfartsselskaberne også kommer til at mærke forbuddet.

- Der er brug for, at vi som samfund tager vores ansvar alvorligt, og regeringen mener, at det er nødvendigt at indføre et flyveforbud nu

Hold dig opdateret om Udenrigsministerets rejsevejledninger her.