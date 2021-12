Al udkørsel frarådes i Nordjylland på grund af snestorm

Nordjyllands Politi fraråder onsdag aften alle borgere i regionen at forlade deres hjem på grund af snestorm.

Nordjyllands Politi fraråder onsdag aften al udkørsel i regionen.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det skyldes store mængder sne og flere bilulykker i løbet af dagen.

I løbet af de sene eftermiddags -og aftentimer er flere lastbiler havareret. Det har blokeret trafikken på både motor -og landeveje i hele regionen.

- Jeg vil gerne understrege, at al udkørsel frarådes. Mange veje er spærrede lige nu og har været det i flere timer.

- Det gælder både hovedveje og motorveje. Særligt skaber lastbilerne problemer og er årsag til køer og blokerede veje. Det fortæller vicepolitiinspektør Søren Pejtersen, Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen oplyser politiet, at vagtcentralen er lagt ned af opkald.

Derfor opfordres borgere til kun at ringe 112 i livstruende situationer.

På Twitter skriver Nordjyllands Politi, at de er opmærksomme på, at mange borgere venter i kø i flere timer på blokerede veje. Men på grund af den aktuelle vejrsituation prioriterer politiet og vinterberedskabet onsdag aften at hjælpe ambulancer, der ikke kan komme frem.

I Aalborg advarer politiet mod sne og is, der falder ned fra tagene og kan være farligt for borgere, der har bevæget sig udenfor.

Derfor opfordrer politiet til, at man holder sig indendørs.

Onsdag aften skriver Nordjyllands Politi på Twitter, at det nu er stoppet med at sne i store dele af Nordjylland, og at blæsten er aftagende.

Derfor går det fremad med snerydningen.

Store mængder sne har sat sit præg på trafikken i Nordjylland siden onsdag eftermiddag. Både togdrift, bustrafik og fly i regionen blev i løbet af onsdag eftermiddag lukket ned.

/ritzau/