Alarm i kronprinsparrets palæ fik livgardere til at haste afsted

Lørdag omkring klokken 13.00 - dagen før tronskiftet - gik alarmen i kronprinsparrets palæ, hvilket fik Livgardens vagter til at løbe over Amalienborg Slotsplads for at sikre sig, at alt var i orden i palæet.

Der blev meldt om en gaslugt, men til Ekstra Bladet siger vagtchef hos Københavns Politi Dyre Sønnicksen, at der ikke var grund til bekymring.

- Der lugtede af bygas, og derfor tog vi selvfølgelig ingen chancer og sendte både politi og brandvæsen derned, siger han og fortæller, at brandvæsenet foretog nogle målinger, som viste, at der ikke var nogen fare.

Han tilføjer, at koncentrationen var så lille, at den ikke gav udslag, og derfor sagde brandvæsenet, at der ingen fare var for noget som helst.

I palæet, hvor alarmen gik af, bor kronprins Frederik og kronprinsesse Mary sammen med deres børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine.

Det er søndag eftermiddag, at kronprins Frederik officielt bliver konge af Danmark, da dronning Margrethe abdicerer. Han udråbes klokken 15.00 til konge. Her vil statsminister Mette Frederiksen (S) proklamere tronskiftet.

Forberedelserne har i længere tid været i gang, og der ventes at møde mange tusind mennesker op på slotspladsen søndag.

