Alarmer skal sikre overvågning af coronasyge

Målinger på brystet og pegefingeren skal give tryghed til indlagte med covid-19 på landets hospitaler.

Antallet af coronapatienter på sygehusene er rekordhøjt, og i de næste uger risikerer endnu flere at blive så syge af virusset, at de skal indlægges.

Men med et nyt overvågningssystem håber landets lunge- og infektionsmedicinske afdelinger at kunne lette presset på både patienter og personale.

Systemet følger via en app konstant patienterne og slår alarm til personalet, hvis deres tilstand forværres.

Det giver patienterne en større tryghed, forklarer Katja Kjær Grønbæk, der er tilknyttet projektet som ph.d.-studerende og læge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

- Mange af covid-patienterne ligger isoleret bag to døre, og de må ikke gå ud fra stuen, hvis de bliver dårlige. De skal hive i snoren og vente på, at personalet kommer.

- Med appen kan vi hele tiden følge deres puls, vejrtrækning og blodets iltmætning. Sker der en forværring i deres tilstand, ifører vi os isolationstøjet og går ind til dem, siger Katja Kjær Grønbæk.

Indtil videre er systemet testet på godt 100 patienter, der er eller har været indlagt på hospitaler i hovedstaden.

I de næste måneder skal det udbredes til alle landets regioner.

72-årige Simun Fuglø er en af de patienter, der har afprøvet overvågningen.

Han blev indlagt på Rigshospitalet for knap en uge siden, fordi han havde svært ved at trække vejret.

- Da jeg kom ind, var jeg meget dårlig. Det første døgn er en stor tåge for mig, siger han.

Ved indlæggelsen blev han tilkoblet overvågningen, som består af et plaster på brystet, en iltmåler på pegefingeren og et ur om håndleddet.

- Jeg vidste, at sygeplejerskerne med det samme kunne aflæse, hvis jeg skulle få det dårligt, og det gav mig tryghed.

- Uden ville hjælpen bero på, at jeg skulle kalde på dem, og der ved man jo, at der kan ske en menneskelig fejl, siger Simun Fuglø.

Han blev udskrevet tirsdag og skal nu komme til kræfter hjemme.

Foruden at give patienterne tryghed frigiver systemet tid til personalet, da det frasorterer ubetydelige forandringer hos patienten.

De kan i stedet koncentrere sig om de mest syge, siger Katja Kjær Grønbæk.

- Når vi i appen kan se, at en patient er stort set upåvirket af sygdommen, så ved vi, at vi ikke behøver at se til vedkommende her og nu, men i stedet kan gå ind til den patient, der har det rigtig dårlig.

