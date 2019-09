Aldi tilbagekalder te som mistænkes for at kunne føre til kræft

Brændenælde-teen indeholder et for højt niveau af stoffer, der mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Aldi tilbagekalder brændenælde-te af mærket 'Westminster'. Der er i produktet fundet et for højt niveau af et stof, der mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Det skriver supermarkedskæden i en pressemeddelelse.

Teen er solgt i Aldi-butikker i hele landet med en bedst før dato den 13. maj 2020.

Produktet trækkes tilbage, fordi der er fundet et for højt indhold af pyrrolizidin-alkaloider, der mistænkes for at være kræftfremkaldende, hvis det drikkes i en længere periode.

Folk, der har købt teen, opfordres til at smide den ud eller returnere varen.

- Aldi opfordrer alle forbrugere, der måtte have købt produktet til at smide det ud eller komme ned i nærmeste Aldi og få pengene retur, skriver Aldi i pressemeddelelsen.

De såkaldte pyrrolizidin-alkaloider er ifølge Fødevarestyrelsen giftige for leveren. Samtidig har dyreforsøg ifølge styrelsen vist, at stoffet er kræftfremkaldende og skadeligt for arveanlæg.

Ifølge Fødevarestyrelsen viser forsøg også, at stoffet let udtrækkes i kogende vand. Derfor kan der være et højt indhold af pyrrolizidin-alkaloider i færdig te.

/ritzau/