Aldrig før har så unge børn med ondt i livet kontaktet rådgivning

En ung pige på 10 år skrev ind til brevkassen, at hun prøvede at lade være med at spise, fordi hun mente, hun havde tykke lår.

Sådan lyder blot en af de over 4000 henvendelser Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade har modtaget i 2022.

- Det, der bekymrer os, er, at der er flere og flere, der kontakter os, og de bliver yngre og yngre, siger direktør i foreningen, Laila Walther

Aldrig før har så mange børn, unge og voksne, der kæmper med spiseforstyrrelser og selvskade, og deres pårørende kontaktet rådgivningen.

Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

I alt er der 16 procent flere, der har kontaktet rådgivningen siden 2021. Især andelen af 10-15-årige, der rækker ud efter hjælp, er steget. Og som noget nyt er der også henvendelser fra børn under 10 år.

- De fleste af de 10-åriges henvendelser handler om slankekure og stor kropsutilfredshed, siger Laila Walther.

Ifølge hende er der en sammenhæng mellem, at børn med spiseforstyrrelses- og selvskadetanker bliver yngre og yngre og sociale medier.

- De er tidligere på sociale medier. Den verden, de møder der, den er de ikke klar til, siger hun.

De redigerede billeder og den polerede facade, man møder på sociale medier kan børn helt ned til ti år ikke gennemskue, påpeger hun.

Det har desværre ikke været muligt for alle, der har ringet ind til rådgivningen at få hjælp. Foreningen havde i 2022 mindst 2000 opkald, der ikke blev besvaret, og der er altid mennesker i kø i chatten, som ikke kommer igennem.

- Det ser ud som om, at 2023 bliver tilsvarende, hvis ikke flere. Bare i marts havde vi knap 500 henvendelser, siger hun.

