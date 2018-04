Aleqa Hammond melder sig ind i grønlandsk valgkamp

Den omstridte løsgænger meddeler efter længere tids spekulationer, at hun stiller op ved det grønlandske valg.

Den grønlandske politiker Aleqa Hammond, der er løsgænger i Folketinget, har meldt sig ind i den grønlandske valgkamp.

På et pressemøde lørdag blev det afsløret, at Hammond stiller op for partiet Nunatta Qitornai. Det skriver det grønlandske medie KNR.

Aleqa Hammond har en fortid som formand for partierne Naalakkersuisut og Siumut.

Det sidste parti blev hun ekskluderet fra i 2016 efter en sag om misbrug af Folketingets kreditkort.

Posten som formand for Naalakkersuisut forlod hun i 2013, efter det kom frem, at hun havde brugt over 100.000 kroner fra selvstyrets landskasse til private formål.

Sagerne forhindrer dog ikke politikeren i at melde sig ind i den grønlandske valgkamp for partiet Nunatta Qitornai. Det fortæller stifteren af partiet til KNR.

- Jeg er ikke i politik for at være dommer over for andre mennesker eller politikere.

- Jeg er her for at arbejde for Grønlands og befolkningens interesser og skal derfra arbejde for, at landet udvikles i den retning, som vi mener bedst tjener Grønland, siger Vittus Qujaukitsoq til det grønlandske medie.

Det grønlandske valg finder sted den 24. april.

/ritzau/