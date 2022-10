Alex Ahrendtsen: Min personlighed er ikke skabt til politik

Lars Løkke Rasmussen er et godt bilede på, hvad der er galt med politikerstanden, mener Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen, der gik ind i politik efter at have læst en skelsættende kronik

Hvorfor gik du ind i politik?

Det er et godt spørgsmål, for min personlighed er slet ikke til den slags. Men det udsprang af situationen i 1990'erne: Den voldsomme indvandring fra Afrika og Stormellemøsten, EU's undergravning af vores selvstændighed og frihed og ikke mindst debatten om ytringsfriheden. Jeg læste på et tidspunkt en kronik af Søren Krarup. Temaet var: Landet stander i våde, og hvad har du gjort? Jeg stillede mig selv det spørgsmål, og mit svar til mig selv var: Du har ikke rigtigt gjort noget for dit land.

Hvad mener du med, at din personlighed ikke er skabt til politik?

Man skal være udadvendt og elske at være i centrum og optræde i medierne. Og det gør jeg ikke. Det er en del af jobbet. Det accepterer jeg, men det er ikke noget, jeg holder af.

Hvilket politisk område interesserer dig mest?

Det er uddannelsesområdet, fordi det er så vigtigt. Det er dér, hvor kommende generationer bliver dannet og får kundskaber, og det er dér, vi sætter retningen for Danmark.

Hvilket område interesserer dig mindst?

Det er nok socialområdet, fordi det ikke handler særligt meget om det sociale. Der er et hav af paragraffer og spændetrøjer, både for kommunen, foreninger og borgerne. Det er en jungle, hvor mange mennesker har mange gode hensigter, men vejen til helvede er som sagt brolagt med gode intentioner.

Der tales meget om politikerlede. Er den velbegrundet?

Ja, jeg har den selv. Lars Løkke Rasmussen er et godt eksempel på, hvad der er galt med politikerstanden. Han har været amtsborgmester, sundhedsminister, indenrigsminister og statsminister. Han har hovedansvaret for politireformen, sundhedsreformen, kommunesammenlægninger og krisen i 2015, hvor flygtninge vadede ind over grænsen. Og nu springer han ud som redningsmand. Jeg kan næsten ikke holde det ud.

Hvad er din største politisk sejr?

Hvis jeg kun må nævne én, er det, at vi fik taget af tilskuddene til en række muslimske friskoler. Og det var ikke sket uden mig, fordi jeg var den første, der startede debatten. Det er en kæmpe sejr, at vi har fået håndteret det område, for der var en masse slyngler, som malkede systemet, og det gik udover en masse unge mennesker og børn.

Og dit største politiske nederlag?

Det stammer tilbage fra min tid som byrådsmedlem i Odense, hvor kommunen skulle spare. En tredjedel af kommunens ansatte betalte selv for deres frokostpause og skulle dermed arbejde 39 timer om ugen. Det var dem med de laveste lønninger: køkkenpersonale, betjente og den slags. Jeg foreslog, at alle selv skulle betale deres frokostpause, for det ville kunne frigøre mange millioner, men ingen ville røre ved det. Den sved, for den lå lige til højrebenet.

Hvem af dine politiske modstandere fortjener ros?

Jeg sætter enormt stor pris på Kaare Dybvad (S). Man kan stole på ham, og jeg har en god kemi med ham. Da han var indenrigs- og boligminister, var det en fornøjelse at arbejde sammen med ham, fordi han virkelig var inde i sagernes detaljer. Når vi talte om Odense, kunne han tale om forholdene i forskellige boligkvarterer, som ikke engang jeg kendte til. Det aftvinger en enorm respekt, og så er han bare en flink fyr, der har skrevet nogle glimrende bøger.

Hvad er dine fremtidsplaner, hvis Dansk Folkeparti ryger under spærregrænsen, eller du ikke bliver valgt ind?

Dansk Folkeparti ryger ikke under spærregrænsen. Jeg skal nok også finde på noget at lave, hvis jeg ikke bliver genvalgt. Jeg har nogle idéer, men der er ingen grund til at snakke om dem nu, vel? Vi går til valg for at blive valgt.